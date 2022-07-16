Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Reuters: принц Саудовской Аравии напомнил Байдену об ошибках США в Ираке

|
Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 109

Мухаммед бен Салман не оставил без ответа недавние обвинения американского президента в убийстве журналиста.

Reuters: принц Саудовской Аравии напомнил Байдену об ошибках США в Ираке

Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в ответ на обвинения американского президента Джо Байдена в убийстве журналиста Джамаля Хашогги указал на ошибки Белого дома. Об этом рассказало агентство Reuters.

Принц подчеркнул, что американский лидер поспешил озвучивать громкие обвинения, при этом забывая о грубых просчетах своего государства.

«Эр-Рияд принял меры, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем. Но не стоит забывать, что Соединенные Штаты тоже допускали ряд просчетов, таких как инцидент с тюрьмой Абу-Грейб в Ираке», — приводит слова принца Reuters.

Кроме того, Мухаммед бен Салман предупредил США о том, что попытки навязать собственные ценности, как это произошло в Ираке и Афганистане, повлекут за собой серьезные последствия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как американский президент Джо Байден снова опозорился на весь мир во время публичного выступления.

+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 16 июля

Последние новости

20:20
«У Макса идет летний чес»: журналист про оставившего Пугачеву Галкина
20:08
Полицейские сорвали незаконный кастинг на шоу «Холостяк»
19:54
Захарова честно ответила себе на вопрос после фото адмирала-трансгендера в США
19:43
Актер Юшкевич об отказе матери покидать Украину: «Даже попрощались на всякий случай»
19:43
Reuters: принц Саудовской Аравии напомнил Байдену об ошибках США в Ираке
19:29
«Эгоизм американских солдат»: Байден допустил ошибку в подборе слов на саммите

Сейчас читают

РИА Новости сообщили о переброске ВС РФ боевой машины «Терминатор» под Северск
«Вас тут не стояло»: как кутюрный показ Vаlеntinо в Риме «помешал трафику» в бутик Dior
Холодный прием в жаркой стране: международная реакция на визит Байдена в Саудовскую Аравию
Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год