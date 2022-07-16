Reuters: принц Саудовской Аравии напомнил Байдену об ошибках США в Ираке
Мухаммед бен Салман не оставил без ответа недавние обвинения американского президента в убийстве журналиста.
Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в ответ на обвинения американского президента Джо Байдена в убийстве журналиста Джамаля Хашогги указал на ошибки Белого дома. Об этом рассказало агентство Reuters.
Принц подчеркнул, что американский лидер поспешил озвучивать громкие обвинения, при этом забывая о грубых просчетах своего государства.
«Эр-Рияд принял меры, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем. Но не стоит забывать, что Соединенные Штаты тоже допускали ряд просчетов, таких как инцидент с тюрьмой Абу-Грейб в Ираке», — приводит слова принца Reuters.
Кроме того, Мухаммед бен Салман предупредил США о том, что попытки навязать собственные ценности, как это произошло в Ираке и Афганистане, повлекут за собой серьезные последствия.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как американский президент Джо Байден снова опозорился на весь мир во время публичного выступления.
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