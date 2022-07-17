Диетолог рассказала, чем опасны обезжиренные продукты

Жир — полезный для организма продукт, без которого не происходит деление клеток, не синтезируется энергия. И продукты без жиров могут быть гораздо опаснее, чем даже кусок сала.

В погоне за красотой можно себе навредить. Например, обезжиренными продуктами. Во-первых, есть риск съесть этого продукта больше, чем обычного, во-вторых, зачастую в такие продукты кладут добавки и усилители вкуса, а они несут больше вреда организму, чем жир, сбивая обменные процессы. Об этом рассказала врач-диетолог сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина.

«Идет обманка. Потребитель думает, что если продукт обезжиренный, то он диетический. Человек с легкой душой может съесть даже больше, чем с обычной жирностью. Но по сути, он никакой не диетический, а абсолютно такой же. Обезжиренный продукт может принести даже больше вреда», — цитирует URA.RU специалиста.

По ее словам, производители с помощью добавок делают обезжиренные продукты вкуснее, если это молочный продукт или майонез, то улучшают сахаром и искусственными стимуляторами.

«Они обманывают мозг, что это качественный продукт, но сам организм не получает ничего полезного. Лучше бы он жир получил. Он бы, по крайней мере, пошел на строительство и энергию. А так он получит консерванты, которые вообще никуда не пойдут. Они будут только сбивать обменные процессы», — сказала врач.

Кроме того Соломатина подчеркнула, что жир необходим организму и полностью исключать его из рациона нельзя, так как кальций из таких продуктов практически не усваивается. Также жир входит в состав клеточных мембран миелиновой оболочки нервов, а из него синтезируются стероидные и половые гормоны. Наконец, без жира не происходит деление клеток.

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