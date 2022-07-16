МИД Турции: страна не станет принимать беженцев по желанию Великобритании

Турция не будет принимать беженцев, а также не собирается брать на себя международные обязательства третьих стран. Об этом сообщил официальный представитель турецкого МИД Танжу Бильгич.

Он выразил надежду, что заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс, разлетевшееся по СМИ, о том, что при избрании ее на пост премьер-министра она потребует применения к Турции аналогичного с Руандой соглашения, безосновательны.

«Не может быть и речи о том, чтобы наша страна, принявшая самое большое число беженцев в мире за восемь лет, взяла на себя большее бремя по просьбе третьих стран и, кроме того, приняла участие в подходе, который несовместим с международными нормами о праве на убежище. Турция не будет лагерем для беженцев какой-либо страны, а также никоим образом не возьмет на себя международные обязательства третьих стран», — сказано на сайте МИД Турции.

Он отметил, что страна уже высказывала свою позицию по этому вопросу ранее — после аналогичных событий с афганскими беженцами в прошлом году.

«В этом контексте мы призываем все страны выполнять свои международные обязательства и брать на себя равную ответственность за миграцию», — заключил Бильгич.

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