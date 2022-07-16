В первом матче под руководством Абаскаля «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом»

В Грозном завершился поединок между московским «Спартаком» и хозяевами поля — ФК «Ахмат». Это был первый матч, в котором на посту главного тренера «красно-белых» был Гильермо Абаскаль.

Встреча закончилась ничьей, но тем не менее, получилась весьма насыщенной. На 41-й минуте матча защитник «Спартака» Мацей Рыбус заработал сразу две желтые карточки подряд и покинул поле. Первый «горчичник» футболист получил за задержку соперника, а второй — за отмашку мяча и конфликт с футболистами команды противника.

Реакция «Ахмата» не заставила себя ждать: бывший игрок «Спартака» Артем Тимофеев открыл счет в матче, забив гол «в раздевалку» — на самых последних секундах первого тайма.

Однако, «Спартак» не опустил руки и сумел уйти от поражения, не дав целый тайм реализовать «Ахмату» большинство, а затем и реализовав опасный момент. Полузащитник Виктор Мозес нанес дальний удар издалека и поразил ворота, сравняв счет.

Футбольный поединок завершился с итоговым счетом 1:1. Следующую игру «Спартак» также проведет на выезде.