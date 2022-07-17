Педиатр Андросова: комары выбирают жертв по запаху и температуре тела

Врач рассказала, как комары выбирают своих жертв

Фото: www.globallookpress.com / Larry West/FLPA

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Свою «цель» насекомые выделяют, исходя из нескольких факторов.

На дворе середина лета. Вопрос с комарами актуален, как никогда. Врач Елена Андросова рассказала журналистам, по какому принципу кровопийцы определяют свою жертву. Специалист утверждает, что все кроется в запахах кожной микрофлоры. Насекомое чувствует их в нескольких десятках метров.

«Микрофлора у всех людей разная, поэтому соотношение „пахучих веществ“, производимых микробами, у разных людей отличается, и общий запах тоже будет различным», — говорит медик в беседе с агентством «Прайм».

Андросова подчеркивает, что, если кожная микрофлора разнообразная, уменьшается вероятность, что на нее сядет комар. Кроме того, потенциальной жертвой становится человек, который совершил большие физические нагрузки. После них выделяется углекислый газ, привлекающий насекомых. Также повышается температура тела.

Группа крови тоже играет роль. Согласно результатам исследований, кровь первой (нулевой) группы нравится комарам больше, чем другие. Однако следует учитывать, что в научной практике изучался определенный вид кровососущих.

Доктор подытожила, что определенный пол или цвет кожи для комаров не важен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, насколько опасны укусы комаров.

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 17 июля

Последние новости

10:13
«Постоянно на пороховой бочке»: Виктор Салтыков заявил о проблемах с экс-женой
9:48
Сенатор Клишас заявил об окончании эпохи «господства Запада»
9:34
Биатлонист Игорь Малиновский погиб при крушении вертолета на Камчатке
9:29
Украину здесь больше не ждут: как ВСУ и СБУ пытаются омрачить мирную жизнь Херсона
9:24
Все находившиеся на борту разбившегося на Камчатке вертолета Robinson погибли
9:04
Врач рассказала, как комары выбирают своих жертв

Сейчас читают

«Где вы эту замарашку откопали?» — Волочкову приняли за прислугу в ее же доме
Репортаж с передовой: украинских боевиков постепенно «выжимают» из Северска
Магазин с сюрпризом: зачем ВСУ подорвали торговый комплекс в Лисичанске
Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год