Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили склад американских ракет Harpoon в Одессе. Об этом на регулярном брифинге Минобороны сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, боевики-националисты целыми подразделениями покидают поля боя, предпочитая дезертирство, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери.

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО. В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики (ДНР) высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», — заявил офицер.

Конашенков добавил, что в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях российскими военными была перехвачена баллистическая ракета «Точка-У», а в районах — восемь снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Москва присоединилась к ополчению Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) после очередного обострения на их границах с Украиной. ВСУ ударили по городам, после чего лидеры ЛДНР забеспокоились о риске гуманитарной катастрофы. Целями ВС РФ в Незалежной президент РФ Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию киевского режима и спасение от «геноцида и издевательств» жителей Донбасса, которые терпят геноцид и издевательства на протяжении восьми лет.

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