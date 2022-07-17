Путин подписал определяющие будущее Донбасса и всей Украины указы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм; 5-tv.ru

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Российские военные продолжают спецоперацию по демилитаризации и денацификации Незалежной. Боевики один за другим активно складывают оружие.

Президент России подписал два важных документа, которые во многом определят ход восстановления Донбасса и будущее всей Украины. Первый закон разрешает присваивать гражданским специалистам в районе спецоперации статус ветерана боевых действий. Речь идет о ремонтных бригадах, врачах, гражданском персонале Вооруженных Сил и других специалистах. Раньше статус «ветерана» им давали лишь в случае ранения, контузии или гибели. Сейчас достаточно отработать установленный срок командировки. С правом на все соответствующие льготы и выплаты, разумеется.

Второй указ еще более масштабный — он упрощает процедуру получения российского гражданства для всех граждан Украины, а также ДНР и ЛНР, независимо от места их проживания. Ранее упрощенный порядок был предусмотрен лишь для жителей Херсонской и Запорожской областей. Теперь зона гуманитарного действия расширяется. Это облегчает жизнь беженцам из центральных и западных областей Украины. Но это еще и шаг на опережение — спецоперация продолжается и действия могут не ограничиться районами Донбасса и соседних областей. Чего же десять раз один и тот же закон переписывать?

В Евросоюзе заявили, что не признают эти паспорта, что вызывает лишь ухмылку. Что значит эти? Они же ничем не отличаются от других российских паспортов! Разве что местом рождения гражданина. Или не признают все новые российские паспорта? Или у Европы какие-то свои планы на украинские территории?

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