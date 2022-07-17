Более 1200 грузовиков застряли в очереди на российско-латвийской границе

В очереди на границе между Латвией и Россией застряло более 1200 грузовиков. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Службы государственных доходов Латвии.

Таможенники прибалтийской республики возлагали надежды на сокращение очередей после окончания переходного периода, когда отдельные группы товаров еще можно было вывозить из страны в РФ, однако этого не произошло.

«Наши ожидания не оправдались», — прокомментировала ситуацию замглавы таможенного поста Латвии Ирина Голубева в беседе с местным телеканалом TV3.

Уточняется, что на утро воскресенья, 17 июля, в очереди на КПП в Терехово ожидают въезда в РФ примерно 850 грузовиков, а в Гребнево — 400. Еще порядка 300 машин оказались в Силене, а 150 — на погранпереходе в пункте Патерниеки. Время ожидания в такой очереди может варьироваться от 32 до 153 часов.

На фоне спецоперации ВС РФ на Украине страны Запада начали беспрецедентную санкционную войну против России. В частности, были введены ограничения на ввоз ряда продуктов в РФ. Однако санкционные пакеты нанесли серьезный удар в основном по самим странам-инициаторам ограничений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Европа вынуждена обходить свои же санкции.