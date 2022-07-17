Движения Бузовой в новом танце вызвали оторопь: «Это что, болезнь?»
Подписчиков Бузовой смутили странные движения певицы в новом видео
Фото, видео: Instagram* / buzova86
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На свежих кадрах звезда позирует в тонком сиреневом костюме и розовом топе.
Новое видео Ольги Бузовой в Instagram* обеспокоило поклонников певицы. Часть из них отметила неестественность движений звезды, кружившейся вокруг себя, и заподозрила неладное.
«Все бы ничего, но ***** так прогибать тело в разные стороны? Это что, болезнь какая-то? Не пойму, выглядит ну очень тупо»;
«Пьяная опять?»;
«Не понимаю, зачем так кривляться и прогибаться. Какая-то дурацкая косынка на голове. С каждый разом все больше раздражает, а раньше Оля нравилась».
Другие же не упустили возможность подколоть артистку, сравнившую в подписи под видео жизнь с бокалом. Звезда, конечно, сразу отметила, что в ее бокале плещется счастье, однако ехидные комментаторы решили по-другому:
«А не коньяк ли?»;
«Коньяк»;
«Коньячок выпила, да, Оля? Жизнь для тебя бокал?»;
«А твое счастье в бокале».
Однако самым преданным поклонникам певицы видео, где она кружится на деревянной веранде в летящем сиреневом костюме с розовым топом понравилось. Они порадовались за артистку и ее хорошее настроение:
«Красавица Оля!»;
«Фигурка шикарная»;
«Умничка!».
Слухи о пристрастии Ольги Бузовой к горячительным напиткам уже долгое время ходят по сети. Однако шутка про «коньячок» авторства спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в свое время вышла из-под контроля, серьезно обидев певицу. После инцидента журналист извинился перед артисткой, однако отношения между ними дружескими не назовешь.
Ранее 5-tv.ru писал о том, ревнует ли Костенко Тарасова к Бузовой.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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