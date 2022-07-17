Движения Бузовой в новом танце вызвали оторопь: «Это что, болезнь?»

На свежих кадрах звезда позирует в тонком сиреневом костюме и розовом топе.

Новое видео Ольги Бузовой в Instagram* обеспокоило поклонников певицы. Часть из них отметила неестественность движений звезды, кружившейся вокруг себя, и заподозрила неладное.

«Все бы ничего, но ***** так прогибать тело в разные стороны? Это что, болезнь какая-то? Не пойму, выглядит ну очень тупо»;

«Пьяная опять?»;

«Не понимаю, зачем так кривляться и прогибаться. Какая-то дурацкая косынка на голове. С каждый разом все больше раздражает, а раньше Оля нравилась».

Другие же не упустили возможность подколоть артистку, сравнившую в подписи под видео жизнь с бокалом. Звезда, конечно, сразу отметила, что в ее бокале плещется счастье, однако ехидные комментаторы решили по-другому:

«А не коньяк ли?»;

«Коньяк»;

«Коньячок выпила, да, Оля? Жизнь для тебя бокал?»;

«А твое счастье в бокале».

Однако самым преданным поклонникам певицы видео, где она кружится на деревянной веранде в летящем сиреневом костюме с розовым топом понравилось. Они порадовались за артистку и ее хорошее настроение:

«Красавица Оля!»;

«Фигурка шикарная»;

«Умничка!».

Слухи о пристрастии Ольги Бузовой к горячительным напиткам уже долгое время ходят по сети. Однако шутка про «коньячок» авторства спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в свое время вышла из-под контроля, серьезно обидев певицу. После инцидента журналист извинился перед артисткой, однако отношения между ними дружескими не назовешь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, ревнует ли Костенко Тарасова к Бузовой.

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