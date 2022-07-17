Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Движения Бузовой в новом танце вызвали оторопь: «Это что, болезнь?»

|
Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 47

Подписчиков Бузовой смутили странные движения певицы в новом видео

Фото, видео: Instagram* / buzova86

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Ольга Бузова

На свежих кадрах звезда позирует в тонком сиреневом костюме и розовом топе.

Новое видео Ольги Бузовой в Instagram* обеспокоило поклонников певицы. Часть из них отметила неестественность движений звезды, кружившейся вокруг себя, и заподозрила неладное.

«Все бы ничего, но ***** так прогибать тело в разные стороны? Это что, болезнь какая-то? Не пойму, выглядит ну очень тупо»;

«Пьяная опять?»;

«Не понимаю, зачем так кривляться и прогибаться. Какая-то дурацкая косынка на голове. С каждый разом все больше раздражает, а раньше Оля нравилась».

Другие же не упустили возможность подколоть артистку, сравнившую в подписи под видео жизнь с бокалом. Звезда, конечно, сразу отметила, что в ее бокале плещется счастье, однако ехидные комментаторы решили по-другому:

«А не коньяк ли?»;

«Коньяк»;

«Коньячок выпила, да, Оля? Жизнь для тебя бокал?»;

«А твое счастье в бокале».

Однако самым преданным поклонникам певицы видео, где она кружится на деревянной веранде в летящем сиреневом костюме с розовым топом понравилось. Они порадовались за артистку и ее хорошее настроение:

«Красавица Оля!»;

«Фигурка шикарная»;

«Умничка!».

Слухи о пристрастии Ольги Бузовой к горячительным напиткам уже долгое время ходят по сети. Однако шутка про «коньячок» авторства спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в свое время вышла из-под контроля, серьезно обидев певицу. После инцидента журналист извинился перед артисткой, однако отношения между ними дружескими не назовешь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, ревнует ли Костенко Тарасова к Бузовой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Ольга Бузова
15 июл
Не могут забыть Бузову: Костенко ответила, ревнует ли Тарасова к бывшей
13 июл
Губерниев рассказал о попытках помириться с Бузовой: «Не получилось»
8 июл
Миро о просьбе Бузовой сосватать политика: «Просто так контактом разбрасываться не будут»
8 июл
«Что с ногами?» — голая Бузова рассмешила поклонников
7 июл
Футболист Тарасов грубо отреагировал на слухи о любовнице
7 июл
«Осталось трусы снять»: нагая Бузова заявила о встрече с «Михаилом» в полночь
7 июл
Уже весной? Бузова раскрыла правду о своей свадьбе с политиком
7 июл
Бузова рассказала, сколько тратит в месяц на рестораны
6 июл
Менеджер Бузовой не стал опровергать слухи о скорой свадьбе певицы
6 июл
Непростые люди? Киркорова и Бузову заподозрили в связях с масонами
+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 17 июля

Последние новости

19:53
Григорий Лепс готовится впервые стать дедом: «Надеюсь, буду неплохим!»
19:45
Последний полет: опубликовано видео гибели дельтапланериста в Ленобласти
19:37
Движения Бузовой в новом танце вызвали оторопь: «Это что, болезнь?»
19:20
Евросоюз оставил себе лазейки в антироссийских санкциях для покупки золота из РФ
19:00
У противника нет шансов: как работают бойцы легендарной «Пятнашки» под Авдеевкой
18:44
Надоело: «коллективный Запад» поставил жесткий ультиматум Зеленскому

Сейчас читают

Рейс из Стамбула экстренно сел в Сочи из-за смерти пассажира
Не сможет найти покой? Что будет с душой Пьера Нарцисса из-за долгих похорон
Губерниев о трагической гибели Малиновского: «Он грезил небом, небо его и забрало»
Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год