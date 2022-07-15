Не могут забыть Бузову: Костенко ответила, ревнует ли Тарасова к бывшей

Супруга знаменитого футболиста прокомментировала популярный слух о проблемах в браке песней главной героини этого слуха.

Модель Анастасия Костенко ответила, ревнует ли мужа-футболиста Дмитрия Тарасова к бывшей супруге Ольге Бузовой. Причем сделала это песней Ольги Бузовой.

После заявления спортсмена о проблемах в семье его то и дело пытаются уличить в изменах. В прессе появляются то фотографии вечеринок, на которых он присутствует в гордом одиночестве, то имена предполагаемых любовниц. Экс-возлюбленная тоже регулярно упоминается в данном контексте, хоть развод и состоялся несколько лет назад.

Бузова не раз говорила о неверности Тарасова, комментируя скандальное расставание с ним. На светских мероприятиях не упускала момент отпустить колкость в сторону бывшего. Новая семья футболиста неизменно фигурирует в медиа с упоминанием звезды «Дома-2», но это, судя по всему, не сильно беспокоит Костенко. Когда подписчик спросил, есть ли ревность к Бузовой, она ответила уверенно. И креативно.

«Ты не попал в хит-парад моих мыслей… — спела модель под играющий в машине хит Бузовой, и продолжила. — Нет, я очень спокойно отношусь к прошлым отношениям своего мужа».

Стоит отметить, намеки фанатов на якобы многочисленные интрижки Тарасова Костенко все же раздражают. Она резко отвечает фолловерам на соответствующие вопросы и просит их воздержаться от подробных разборов ее личной жизни. Не молчит и Тарасов. Все сплетни о своих романах на стороне он назвал фейками, подчеркнув, что любит жену и считает ее самой лучшей.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дмитрий Тарасов прокомментировал слухи, что он якобы оставил супругу с тремя малышами и переехал к таинственной пассии Марии.

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