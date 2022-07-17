Рейс из Стамбула экстренно сел в Сочи из-за смерти пассажира

Самолет авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за смерти пассажира. О происшествии сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Авиарейс следовал по маршруту Стамбул — Минеральные воды, когда одному из пассажиров резко стало плохо. 64-летняя женщина пожаловалась на дурное самочувствие. Пилоты среагировали сразу: решили экстренно садиться, вызвали на полосу команду медиков. Но они не успели — женщина не дожила до посадки. Приехавшие на место врачи констатировали, что пенсионерка скончалась.

Как стало известно позднее, 67-летняя женщина имела инвалидность, однако летела из Стамбула без сопровождающего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что чемпион мира по биатлону Игорь Малиновский умер при крушении вертолета на Камчатке. 25-летний спортсмен сгорел вместе с двумя пассажирами.