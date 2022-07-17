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Биатлонист Игорь Малиновский погиб при крушении вертолета на Камчатке

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 3 585

Robinson нашли сгоревшим в 13 километрах южнее вулкана Узон. Вместе со спортсменом на борту находились еще два человека.

Биатлонист Игорь Малиновский погиб при крушении вертолета на Камчатке

Фото: Reuters / Наталья Горшкова

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Знаменитый биатлонист Игорь Малиновский скончался в результате крушения вертолета Robinson на Камчатке. Как стало известно 5-tv.ru, за штурвалом был лично 25-летний спортсмен. Вместе с ним на борту находились еще два человека.

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