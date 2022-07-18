«Заряд долголетия»: Лариса Долина призналась, что влюблена

Джазовая исполнительница считает, что для женщины очень важно любить и быть любимой.

Певица Лариса Долина всегда отлично выглядит. Она придерживается системы интервального голодания, занимается спортом и живет в свое удовольствие. Артистка отмечает, что ей важны сон, шопинг и состояние влюбленности. Об этом пишет портал Prozvezd.

По ее словам, сон у нее в дефиците. Она поделилась, что ее восстанавливает любовь к жизни, гармония с собой.

«Честно говоря, сама удивляюсь, откуда у меня берутся силы», — добавила звезда.

Артистка рассказала, что любит шопинг. По ее словам, в первый же день в Витебске она помчалась в бутик. Певица уверена: когда женщина себя украшает, у нее сразу поднимается настроение.

Но не только это помогает певице держать себя в форме. Долина намекнула, что влюблена.

«Это очень важно для женщины: любить и быть любимой. Я нахожусь в этом состоянии. Это мне дает заряд долголетия, творческого и женского», — сказала она.

С третьим мужем Ильей Спицыным знаменитость развелась в 2016 году. Сейчас о ее личной жизни ничего не известно.

Как ранее писал 5-tv.ru, Долина заявила, что у нее нет страха в свои годы демонстрировать фигуру в смелых нарядах. Певица сейчас выглядит идеально, а в качестве доказательства она показала фотографию, на которой предстала в обтягивающем платье.