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«Хейтеры, я вас не боюсь»: Долина показала фигуру в обтягивающем платье

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 376

Лариса Долина продемонстрировала фигуру в обтягивающем платье

«Хейтеры, я вас не боюсь»: Долина показала фигуру в обтягивающем платье

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Через несколько месяцев певица отметит 67-летие. За свою жизнь она то поправлялась, то худела, но сейчас признается — она полностью довольна своей фигурой на седьмом десятке.

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что у нее нет страха в свои годы демонстрировать фигуру в смелых нарядах. Певица в сентябре отметит 67-летие, но признается — сейчас она выглядит идеально! В Качестве доказательства в социальной сети показала свежий снимок, на котором предстала в обтягивающем платье.

«Добрый день всем! И друзьям, и коллегам, и хейтерам, коих сейчас тучи налетят. Я вас не боюсь! Да, в сентябре мне стукнет 67! Мой возраст — мое богатство. В моем возрасте еще можно любить и жить полной жизнью, что я и стараюсь делать по полной», — подписала снимок Долина.

Фото: Instagram* / larisa.dolina.official

Она призвала всех женщин больше обращать внимание не на биологический возраст, а тот, что в душе.

«Дышите полной грудью, никого не слушайте и делайте, что хотите! И еще, улыбайтесь чаще, это продлевает жизнь точно», — заключила певица.

К слову, Долина за свою жизнь не раз то поправлялась, то худела. Так, в период пандемии коронавируса она, по собственному признанию, набрала немало лишних килограмм. Но благодаря огромному желанию и помощи специалиста за несколько месяцев сбросила 23 килограмма.

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