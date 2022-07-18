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На переговорах как в пабе: Лиз Трасс напомнили о позорном случае на встрече в Москве

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 166

Мария Захарова напомнила Лиз Трасс о позоре на встрече в Москве

На переговорах как в пабе: Лиз Трасс напомнили о позорном случае на встрече в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Ray Tang / ZUMAPRESS.com

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В последнее время британский политик стала позволять себе хамство в адрес России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поставила ее на место, напомнив о манерах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила на место британского министра Лиз Трасс, которая в последнее время часто разглагольствовала о манерах министра иностранных дел Сергея Лаврова. Дипломат напомнила Трасс о ее собственном поведении, которое далеко от идеального. Так, выяснилось, что британская леди совершенно по-хамски вела себя во время делового ланча.

«В отсутствие элементарных манер она сумела своим видом превратить старинный особняк в затрапезный паб», — поделилась воспоминанием Захарова в своем Telegram-канале.

Представитель министерства добавила, что спасти Лиз Трасс от публичного позора отчаянно пыталась ее спутница — посол Британии. Последней позже приходилось даже извиняться.

«Британская посол после этого провального визита объезжала политологическую Москву, пытаясь замять конфуз», — рассказала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какой вопрос задала россиянам Мария Захарова, увидев фотографию американского трансгендера-адмирала.

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