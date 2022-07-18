На переговорах как в пабе: Лиз Трасс напомнили о позорном случае на встрече в Москве
Мария Захарова напомнила Лиз Трасс о позоре на встрече в Москве
Фото: www.globallookpress.com / Ray Tang / ZUMAPRESS.com
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
В последнее время британский политик стала позволять себе хамство в адрес России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поставила ее на место, напомнив о манерах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила на место британского министра Лиз Трасс, которая в последнее время часто разглагольствовала о манерах министра иностранных дел Сергея Лаврова. Дипломат напомнила Трасс о ее собственном поведении, которое далеко от идеального. Так, выяснилось, что британская леди совершенно по-хамски вела себя во время делового ланча.
«В отсутствие элементарных манер она сумела своим видом превратить старинный особняк в затрапезный паб», — поделилась воспоминанием Захарова в своем Telegram-канале.
Представитель министерства добавила, что спасти Лиз Трасс от публичного позора отчаянно пыталась ее спутница — посол Британии. Последней позже приходилось даже извиняться.
«Британская посол после этого провального визита объезжала политологическую Москву, пытаясь замять конфуз», — рассказала она.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какой вопрос задала россиянам Мария Захарова, увидев фотографию американского трансгендера-адмирала.
Читайте также
82%
-0.43 57.89
-0.45
Нашли ошибку?