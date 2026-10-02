«Здравые инициативы блокируются»: МИД РФ обвинил НАТО в нежелании вести диалог

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 21 0

В ведомстве заявили, что Запад видит в учете интересов России не стабильность, а капитуляцию.

Почему диалог России и Запада зашел в тупик — реакция МИД

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В МИД России заявили, что НАТО и ЕС блокируют инициативы по улучшению отношений

НАТО и Евросоюз не хотят рассматривать легитимные интересы Москвы в сфере безопасности и отвергают любые инициативы по нормализации прямых двусторонних контактов. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор департамента европейских проблем российского МИД Владислав Масленников.

«Любые здравые инициативы о необходимости восстановления прямого диалога с Россией и обсуждения наших легитимных озабоченностей в ЕС и НАТО блокируются», — заявил дипломат.

По его словам, в этих объединениях доминирует подход, при котором учет интересов России трактуется не как путь к стабильности и безопасности в Европе, а как уступка, равносильная поражению Запада.

Масленников отметил, что пока в указанных структурах преобладает такое ошибочное мнение, ситуация не сдвинется с мертвой точки.

Сейчас между Москвой и НАТО действуют лишь каналы экстренной связи, однако альянс ими не пользуется. Это проявилось, в частности, во время происшествий с дронами в Польше и Румынии. Вместо того, чтобы задействовать эти линии, блок предпочел выдвинуть обвинения в адрес РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не жалеет об усилиях, потраченных на попытки наладить отношения с Западом. По его словам, Москва приложила максимум усилий для развития связей, тогда как в ее адрес лишь усиливалось давление.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.25
-0.31 94.53
-0.35
Руководители и наставник: в чем жизненное предназначение рожденных в апре...

Последние новости

8:00
Дружба и любовь: Баранова раскрыла, без чего не снять классный фильм про машины
7:46
Юрист рассказал о возможностях взять отчество по матери в России
7:34
В Германии зафиксирован первый случай заражения человека вирусом Синдбис
7:30
Русская эстетика, балет и микс эпох: в Москве завершилась неделя моды
7:26
Умер фронтмен британской хеви-метал-группы Venom Конрад Лант
7:10
Русский язык начнут изучать в школах ЦАР

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Некоторым россиянам повысят зарплату, а некоторым — пенсию: все изменения с 1 октября
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня