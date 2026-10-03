МИД РФ: ремилитаризация Японии угрожает безопасности России

Ремилитаризация Японии несет дополнительные угрозы для безопасности Дальнего Востока России. Об этом заявило МИД РФ в беседе с РИА Новости.

«Данная тенденция вызывает серьезную озабоченность, прежде всего в силу того, что подобные шаги создают дополнительные риски с точки зрения безопасности дальневосточных рубежей Российской Федерации», — заявили в дипведомстве.

Также в министерстве подчеркнули, что такая политика Японии негативно скажется в целом на стабильности и безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона. По мнению МИД РФ, действия Токио больше не носят оборонительный характер, а являются демонстрацией агрессии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», что Москва желает развивать отношения с Токио, но ее беспокоят планы по милитаризации и формированию военно-политических блоков. Ранее японское правительство огласило планы по задействованию ракетных комплексов «Тип-25» в ходе японо-американских учений Keen Sword — 27, которые пройдут в октябре.

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