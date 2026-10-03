МИД РФ: ремилитаризация Японии угрожает безопасности России

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 32 0

Развертывание военных сил Токио подрывает стабильность Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как Япония угрожает безопасности России

Фото: © Getty Images/Ian Hitchcock / Stringer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ремилитаризация Японии несет дополнительные угрозы для безопасности Дальнего Востока России. Об этом заявило МИД РФ в беседе с РИА Новости.

«Данная тенденция вызывает серьезную озабоченность, прежде всего в силу того, что подобные шаги создают дополнительные риски с точки зрения безопасности дальневосточных рубежей Российской Федерации», — заявили в дипведомстве.

Также в министерстве подчеркнули, что такая политика Японии негативно скажется в целом на стабильности и безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона. По мнению МИД РФ, действия Токио больше не носят оборонительный характер, а являются демонстрацией агрессии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», что Москва желает развивать отношения с Токио, но ее беспокоят планы по милитаризации и формированию военно-политических блоков. Ранее японское правительство огласило планы по задействованию ракетных комплексов «Тип-25» в ходе японо-американских учений Keen Sword — 27, которые пройдут в октябре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:00
Быстрее или спокойнее: как лучше ходить пожилым людям и почему
8:52
В МВД рассказали, в какие страны можно въезжать по внутреннему паспорту РФ
8:45
За брусникой с медведем: чем обернулся поход жителя Забайкалья в лес
8:38
В Калуге в результате атаки дрона пострадали люди и повреждены жилые дома
8:34
Рабочий погиб при обрушении в шахте «Черемуховская» в Свердловской области
8:30
Мать и пятеро детей отравились угарным газом в Саратовской области

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
Поезд Владикавказ — Адлер продолжил движение после инцидента со стрельбой
«Было очень больно»: Бузова расплакалась на сцене во время концерта
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня