В Чечне указали на необходимость размещения ПВО в горах
Глава региона Рамзан Кадыров предложил усилить обороноспособность РФ в текущих реалиях.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
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Системы противовоздушной обороны (ПВО) необходимо разместить в горах Чечни. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.
«В современных условиях России нужны новые стратегические военные решения», — указал он.
Кадыров предложил усилить обороноспособность РФ путем размещения ПВО в Чечне и южных регионах.
«Базу можно разместить на месте танковой части в Шалинском районе», — отметил глава региона.
Кроме того, Рамзан Кадыров сообщил об организации в республике нового полка специального назначения «Север-Ахмат» в составе войск Минобороны.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал о стремительном развитии производства беспилотников для Вооруженных сил РФ.
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