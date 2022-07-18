Названы дата и место похорон тренера Георгия Ярцева

«Спартак» организует церемонию прощания с легендой отечественного футбола.

Бывшего главного тренера сборной России и футбольного клуба «Спартак» Георгия Ярцева похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Церемония прощания с Ярцевым пройдет 19 июля в манеже академии «Спартака».

Заслуженный тренер РФ ушел из жизни 15 июля. Ему было 74 года. Предварительной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность. Последние свои часы больной провел дома, в окружении близких.

Георгий Ярцев оставил значимый след в судьбе «Спартака». В качестве игрока клуба он становился чемпионом СССР, серебряным призером чемпионата СССР и победителем советской Первой лиги. В тренерском кресле в 1996 году Ярцев привел «Спартак» к статусу чемпиона России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как президент «Спартака» Леонид Федун выразил соболезнования близким Ярцева.