Экс-тренера «Спартака» Георгия Ярцева похоронят на Троекуровском кладбище

Названы дата и место похорон тренера Георгия Ярцева

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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«Спартак» организует церемонию прощания с легендой отечественного футбола.

Бывшего главного тренера сборной России и футбольного клуба «Спартак» Георгия Ярцева похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Церемония прощания с Ярцевым пройдет 19 июля в манеже академии «Спартака».

Заслуженный тренер РФ ушел из жизни 15 июля. Ему было 74 года. Предварительной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность. Последние свои часы больной провел дома, в окружении близких.

Георгий Ярцев оставил значимый след в судьбе «Спартака». В качестве игрока клуба он становился чемпионом СССР, серебряным призером чемпионата СССР и победителем советской Первой лиги. В тренерском кресле в 1996 году Ярцев привел «Спартак» к статусу чемпиона России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как президент «Спартака» Леонид Федун выразил соболезнования близким Ярцева.

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