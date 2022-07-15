«Был прекрасным нападающим»: президент «Спартака» выразил соболезнования близким Ярцева

Заслуженный тренер России скончался на 75-м году жизни.

ФК «Спартак» подтвердил печальную новость о кончине легендарного тренера Георгия Ярцева. В официальном Telegram-канале клуба появился прощальный пост с соболезнованиями всем близким и родным покойного, а также любителям спорта.

«Воспитанник костромского футбола навсегда вошел в историю „Спартака“ как блистательный игрок, яркий тренер и выдающийся человек. Его голы за красно-белых, знаменитый „пионеротряд“ 1996 года и фирменная улыбка — навсегда в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и всем любителям спорта. Вечная память», — гласит сообщение.

Президент «Спартака» Леонид Федун присоединился к соболезнованиям близким легенды отечественного футбола. По словам предпринимателя, уход Ярцева стал неожиданностью для всех. Ничто не предвещало беды.

«Могу только выразить соболезнования всем его близким, всем почитателям его таланта, потому что я помню, каким он был прекрасным нападающим, пусть земля ему будет пухом, царствие ему небесное», — выразил свое уважение к ушедшей легенде Федун в беседе с 5-tv.ru.

Он также отметил, что покойный Ярцев лучился жизнелюбием, рассказывал своим подопечным анекдоты из жизни.

Заслуженный тренер РФ Георгий Ярцев весомую часть своей карьеры и как футболиста, и как тренера посвятил московскому «Спартаку». В качестве игрока клуба он становился чемпионом СССР, серебряным призером чемпионата СССР и победителем советской Первой лиги.

Умер Георгий Ярцев: Чем запомнился знаменитый тренер

Позднее, уже как тренер, в 1996 году Ярцев привел «Спартак» к статусу чемпиона России. Два года Ярцев занимал и кресло главного тренера сборной РФ.

Однако в его карьере были не только головокружительные успехи, но и жестокие поражения. В 2003 году национальная сборная под его руководством потерпела разгромное поражение, проиграв Португалии 1:7 и чуть не доведя самого Ярцева до сердечного приступа.

Легенда отечественного футбола скончалась в 74 года. По данным 5-tv.ru, заслуженного мастера спорта не стало дома в окружении семьи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-нападающий «Спартака» Александр Козлов скоропостижно скончался в 29 лет.