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Песков раскрыл темы переговоров Путина с президентами Ирана и Турции

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 17

Ограничиваться проблематикой украинского кризиса лидеры стран не будут.

Песков раскрыл темы переговоров Путина с президентами Ирана и Турции

Фото: © РИА Новости / Владимир Смирнов

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Президент России Владимир Путин на встречах с турецким и иранским коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрахимом Раиси обсудят возникновение «горячих точек» вокруг этих стран. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, главной целью визита Путина в Тегеран станет участие в саммите «астанинской тройки».

«Это крайне важный формат, показавший свою жизнеспособность, а также единственный международный формат, реально способствующий сейчас сирийскому урегулированию», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что в ходе поездки Путин встретится на только с Эрдоганом и Раиси, но также с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

«Мы надеемся, что это будет очень насыщенный диалог», — сказал Дмитрий Песков.

Он напомнил, что вокруг Ирана, Турции и России есть много очагов региональных проблем, требующих реагирования.

«Конечно, мы будем иметь возможность обсудить двусторонние отношения, в первую очередь торгово-экономические связи и с Ираном, и с Турцией, перспективы и все модальности продолжения политического диалога и с Ираном, и с Турцией, и обменяться в двустороннем плане мнениями по наиболее „горячим точкам“», — резюмировал Песков.

Седьмой трехсторонний саммит в формате Астаны с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси и лидером РФ в Тегеране запланирован на 18–19 июля. Темой встречи будут недавние события в Сирии, борьба с террористическими организациями, представляющими угрозу региональной безопасности, гуманитарной ситуации и добровольному возвращению сирийцев домой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили проблему вывоза зерна из черноморских портов.

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