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Как взыскать компенсацию с курящего соседа — совет юриста

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Все россияне имеют право на благоприятную окружающую среду. Об этом важно помнить.

Как взыскать компенсацию с курящего соседа — совет юриста

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Ни один собственник квартиры не обязан страдать от последствий курения табака назойливыми соседями. Если житель дома недоволен запахом или дымом, то на законных основаниях может привлечь курящего соседа к ответственности. Об этом заявил ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала.

По его словам, все граждане имеют право на благоприятную окружающую среду. Это входит в Конституцию РФ, федеральное законодательство и нормы рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, к которым наша страна присоединилась еще в 2008 году.

Как следует из документов, россияне обязаны следовать нормам законодательства в сфере охраны здоровья от продуктов табакокурения. В том числе проживание в квартире должно осуществляться в соответствии с правами и законными интересами жителей всего дома.

Если правила не соблюдаются, то соседи должны зафиксировать факт попадания табачного дыма на свою жилплощадь и привлечь нарушителей к ответственности. Чтобы это осуществить, потребуется привлечь остальных соседей, которые тоже подтвердят факт попадания продуктов табакокурения в жилище — допустим, балкон квартиры этажом ниже.

«Они также могут подтвердить, что в квартире страдающего от табачного дыма имеется стойкий характерный запах и исходит он от курящего жильца соседней квартиры», — приводит слова Мацалы агентство «Прайм».

Также за доказательство сойдет фотография на мобильном телефоне, где нарушитель курит и дым попадает в соседние окна. Еще можно вызвать участкового, который подтвердит наличие стойкого запаха табака из места обитания курильщика.

«Далее, после фиксации происходящего, можно подать исковое заявление в суд о прекращении противоправного поведения и компенсации морального вреда», — заключил юрист.

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