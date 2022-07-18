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В чем плюсы и минусы выдачи кредитов по биометрическим данным — мнение эксперта

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 454

Эксперт по кибербезопасности Гололобов: выдача кредитов по биометрии обезопасит от мошенников

В чем плюсы и минусы выдачи кредитов по биометрическим данным — мнение эксперта

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

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Центробанк намерен обязать банки идентифицировать клиентов через единую биометрическую систему в мобильных приложениях для кредитования.

Выдача кредитов по биометрическим данным позволит обезопасить пользователей банковских услуг от финансовых махинаций злоумышленников. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил научный сотрудник Института кибербезопасности и защиты информации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Никита Гололобов. Так он прокомментировал планы Центробанка обязать кредитно-финансовые организации использовать идентификацию клиентов через единую биометрическую систему (ЕБС) в мобильных приложениях для открытия счетов и выдачи денег с условием возврата.

По мнению Гололобова, с введением обязательной идентификации клиентов через ЕБС значительно сократится число кредитов, выданных по поддельным документам. Это положительно скажется на репутации банков и позволит им сократить свои риски.

При этом банкам, в свою очередь, придется хранить биометрические данные клиентов в локальных хранилищах, а это ставит вопрос об обеспечении их безопасности, указал Никита Гололобов.

«В отличие от паспортных данных, номере телефона и других персональных данных биометрические параметры человека изменить практически невозможно. Утечка такого рода информации может в значительной мере навредить как ее владельцу, так и репутации организации. В настоящий момент активно прорабатываются вопросы защиты биометрических данных от утечки и невозможности их использования без участия владельца, однако эти вопросы пройдут еще не одну итерацию перед их конечным утверждением», — пояснил эксперт.

Он добавил, что централизованное хранилище биометрических данных может стать целью хакеров, которые занимаются финансовыми махинациями. При этом оно будет сохранять уязвимость до тех пор, пока не будут выработаны и утверждены критерии защищенности биометрических данных и технические меры по обеспечению их конфиденциальности и целостности.

Накануне стало известно, что ЦБ планирует обязать банки регистрировать новых клиентов при помощи идентификации через ЕБС в мобильных приложениях. Тем, кто не проведет такую доработку, регулятор намерен запретить в приложениях выдавать кредиты и открывать вклады клиентам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 июля в России начала работать платформа Центробанка по борьбе с отмыванием денег под названием «Знай своего клиента».

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