«Развал режима Зеленского»: политолог оценил отставки в силовых структурах Украины

В Незалежной все более очевидной становится утрата легитимности действующим главой государства.

Увольнение генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова означают провал режима президента страны Владимира Зеленского. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Андрей Суздальцев.

«Это, конечно, провал режима. Правоохранительные органы, которые должны этот режим защищать, оказываются в роли предателей, как их сам называет Зеленский… Увольнение генпрокурора и главы СБУ можно назвать индикатором постепенного развала режима Владимира Зеленского. Дальше мы увидим то, что было в апреле 45-го в Германии, когда будут искать предателей, будут всех обвинять во всем, начнутся внутренние расправы. Это индикаторы конца легитимности этого режима. Я думаю, что легитимность Зеленский потерял уже давно», — подчеркнул политолог.

По мнению Суздальцева, на Украине давно и остро встал вопрос лояльности элит, чиновников и правоохранительных органов к правящему режиму. Это проявилось еще в 2014 году, когда большая часть администрации Крыма перешла на сторону России, не считая это предательством.

То же самое затем стало происходить в других регионах Украины, которые переходили под контроль российской армии и где начали создаваться военно-гражданские администрации. Их сотрудники из местных жителей спокойно относились к российской власти, не считая ее агрессивной и антинародной. По словам Суздальцева, этими людьми переход на сторону РФ воспринимался, как переход на сторону собственного населения.

«Это касается и прокуратуры, и части сотрудников СБУ. Эти структуры самые информированные, они прекрасно знают ситуацию на своих территориях, знают настроение населения и прекрасно понимают, что украинская армия там выступает в роли оккупанта. Поэтому переход этих людей на сторону собственного населения — это естественный процесс. Но он крайне раздражает Киев, потому что там понимают, что немалый процент украинской вертикали власти уйдет от Зеленского», — пояснил эксперт.

По словам Суздальцева, отсутствие лояльности со стороны элит воспринимается режимом как предательство. Именно поэтому сейчас из власти начали убирать даже тех людей, которые считались близкими лично Зеленскому.

Накануне стало известно, что украинский лидер в одночасье уволил с должностей двух высокопоставленных силовиков — генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Причиной увольнения последнего, согласно указу, стало «неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, приведшее к человеческим жертвам или иным тяжким последствиям».

Ранее 5-tv.ru опубликовал мнение политолога Юрия Светова, заявившего, что после отставки ряда высокопоставленных силовиков репутация Зеленского подорвана окончательно и бесповоротно.