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Зеленский уволил генпрокурора Украины и главу СБУ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 927

Президент Украины Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова

Зеленский уволил генпрокурора Украины и главу СБУ

Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Zelensky

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Тема:
Украинский кризис

Истинные причины неожиданных кадровых перестановок не уточняются, но официально чиновники не справились со своими обязанностями.

Украинский лидер в одночасье уволил с должностей двух высокопоставленных силовиков. Указы размещены на сайте президента.

Своего поста лишилась генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, на ее должность назначен Алексей Симоненко.

Также уволен глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов.

Причиной увольнения Баканова, согласно указу, стала статья 47 Дисциплинарного устава ВСУ — «неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, приведшее к человеческим жертвам или иным тяжким последствиям».

Ранее украинский лидер снял с постов пятерых послов. Как сообщал 5-tv.ru, должности лишился и оскандалившийся посол Незалежной в ФРГ Андрей Мельник.

Тема:
Украинский кризис
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