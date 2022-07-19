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Путин прибыл в Иран с рабочим визитом

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 135

Основная цель поездки российского лидера — переговоры по экономическим вопросам.

Путин прибыл в Иран с рабочим визитом

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

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Президент России прибыл в Тегеран для участия в трехсторонней встрече лидеров Астанинского процесса. В программе визита Владимира Путина — встреча с иранским коллегой, а также трехсторонние переговоры с участием главы Турции. Ожидается, что российский лидер проведет переговоры и с турецким коллегой. Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в столицу Ирана вечером 18 июля.

В частности, в ходе переговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будут рассмотрены дальнейшие совместные шаги в целях установления прочного мира и стабильности в Сирии.

Ранее 5-tv. ru рассказывал, как в Тегеране готовятся к визиту Путина.

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