Путин прибыл в Иран с рабочим визитом

Президент России прибыл в Тегеран для участия в трехсторонней встрече лидеров Астанинского процесса. В программе визита Владимира Путина — встреча с иранским коллегой, а также трехсторонние переговоры с участием главы Турции. Ожидается, что российский лидер проведет переговоры и с турецким коллегой. Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в столицу Ирана вечером 18 июля.

В частности, в ходе переговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будут рассмотрены дальнейшие совместные шаги в целях установления прочного мира и стабильности в Сирии.

Ранее 5-tv. ru рассказывал, как в Тегеране готовятся к визиту Путина.