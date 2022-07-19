Максим Галкин в погоне за деньгами уезжает все дальше от России

Стало известно, что гастрольные туры юмориста Максима Галкина вышли за пределы Европы. Об этом пишет «Экспресс-газета».

Шоумен загнал себя в тупик после того, как Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. Юморист резко высказался в адрес российских властей, после чего вместе со своей женой Аллой Пугачевой и детьми уехал в Израиль.

Свои острые высказывания в адрес Москвы Галкин продолжил и за рубежом. Ряд заявлений он делал даже со сцены, чем окончательно разгневал народ. Пугачева же молчала. Однако ходили слухи, что певица хочет вернуться на родину.

На днях Аллу Борисовну заметили в Москве. Артистка прилетела без своего мужа, потому что сейчас у Галкина проходит зарубежное турне.

Шоумен опубликовал новый гастрольный график, согласно которому в конце июля он пообещал выступить в Анталье, в начале августа состоится концерт в Юрмале. Потом артист отправится в Хельсинки, Варшава и Лондон. А уже в сентябре Галкин выступит в Австралии и Новой Зеландии.

Видимо, комедианту неплохо платят за оскорбления в адрес Родины, раз он отправился покорять все более далекие горизонты. Или наоборот - недостаточно, чтобы восполнить потребности артиста, поэтому Галкин готов лететь за деньгами даже в Австралию.

Впрочем, если артист и дальше продолжит зарабатывать на критике России, то рискует и вовсе не вернуться в страну, ведь там его будет ждать арест по статье за дискредитацию ВС РФ.

Как ранее писал 5-tv.ru, светский журналист Феликс Грозданов считает, что Пугачева прилетела в Москву без Галкина, потому что у того «идет летний чес».

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