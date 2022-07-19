«Дом мечты свалился на голову»: Самойлова и Джиган переехали в новый особняк

Блогер интриговала «приятными переменами» поклонников несколько дней.

Оксана Самойлова с мужем и детьми переехала в новый роскошный дом. Радостной новостью она поделилась в социальной сети. Как призналась блогер, об этом она стала задумываться после рождения четвертого ребенка — сына Давида. Все это время они присматривали варианты, но подходящего варианта не находилось. Новое местожительство звездное семейство нашло абсолютно случайно и внезапно.

«Дом, больше чем „дом мечты“, свалился нам на голову буквально в один день», — цитирует слова Самойловой Газета.ру.

Instagram* / samoylovaoxana

Самойлова в новом доме уже живет два дня, но пока не может привыкнуть к новой обстановке.

«Я пока немного в прострации с этим переездом, и у меня очень смешанные чувства. С одной стороны, безумно рада, с другой, это такие серьезные перемены, а мне как Тельцу это так сложно. Нужно время, чтобы привыкнуть даже к очень хорошему», — добавила Самойлова.

На опубликованных Самойловой снимках на ступеньках нового дома нет рэпера Джигана. Как призналась блогер, в день переезда муж уехал на гастроли, но очень хотел присутствовать на важном событии. Поэтому вместо него на одну из коробок приклеили фото певца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бизнес Оксаны Самойловой пострадал из-за санкций.

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