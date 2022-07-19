Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Минус 40 килограммов: неожиданную смерть Русланы Писанки связали с экспериментом

|
Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 128

Журналист Новоженов связал смерть Русланы Писанки с ее резким похудением на 40 килограмм

Фото, видео: НТВ - ИТАР-ТАСС / ТАСС; www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov / Russian Look, Instagram* / pisankaruslana, 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Последние дни своей жизни украинская актриса и телеведущая провела в клинике в Германии.

Неожиданная кончина Русланы Писанки может быть связана с ее экстремальным похудением. Украинская актриса и телеведущая скинула 40 килограммов. Такую точку зрения в беседе с 5-tv.ru высказал хороший знакомый покойной, журналист Лев Новоженов.

«Похудела на 40 килограммов, сознательно хотела похудеть. 40 килограммов — это много, это могло отразиться на ее здоровье. Плюс стрессы всякого рода — она же в Германии умерла. В принципе диагноз неизвестен», — рассказал телеведущий.

Он с сожалением отметил, что его коллега была довольно молодой — всего 56 лет. Однако желание стать для себя красивой, по мнению Новоженова, в данном случае было разрушительным.

«Не знаю, зачем ей вообще нужно было худеть. Ей очень шла полнота. Эта была ее визитная карточка. Но, видите, женщины, они — особый народ, чего не сделаешь ради красоты. Мне кажется, что она и так была достаточно привлекательна, такая пышечка», — поделился журналист.

По данным украинских СМИ, Писанка тайно боролась с тяжелым недугом. Последние дни своей жизни актриса провела в немецкой клинике.

Руслана Писанка известна широкой аудитории своими ролями в сериалах «Сваты», «Такси для Ангела», кинолентах «Несколько любовных историй», «Трамвай удачи», «Черная рада» и других. Телеведущей было 56 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер Мохов отреагировал на смерть Писанки из-за недуга.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
55.44
-1.12 56.45
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 19 июля

Последние новости

18:27
Американский подполковник разоблачил ложь генералов о положении ВСУ в Донбассе
18:25
Путин: отношения России с Ираном развиваются хорошими темпами
18:20
Они бросаются на крест: к могиле Шатунова приставили дополнительную охрану
18:16
В «Векторе» назвали российский препарат, помогающий от всех видов оспы
18:13
В Финляндию прибыл ракетный эсминец ВМС США
18:11
Детский омбудсмен РФ запустила в Донбассе проект по адаптации подростков

Сейчас читают

Эндокринолог Поляков назвал продукты, помогающие печени
Лежала, еле двигалась: найдено фото тяжелобольной Писанки на больничной койке
Месяцы без секса: как без молодого мужа справляется с плотскими желаниями 73-летняя Пугачева
К каким зубным врачам нельзя ходить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год