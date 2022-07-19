«Не спекулировала на болезни»: актер Мохов отреагировал на смерть Писанки из-за недуга

Знаменитый артист ничего не знал о страшном заболевании звезды сериала «Сваты». Она же старалась особо не раскрывать детали личной жизни.

Актер Александр Мохов отметил мужество и стойкость коллеги по цеху Русланы Писанки, которая скончалась в Германии на 57-м году жизни. Как писали украинские СМИ, актрисе диагностировали тяжелую болезнь, но звезда до последнего скрывала ее название от публики. Именно от нее, вероятнее всего, скончалась артистка. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru Мохов рассказал об удивительном характере звезды.

Александр Анатольевич подчеркнул, что смерть Писанки серьезно потрясла его. Когда до Мохова дошли печальные известия, то актер не поверил в случившиеся. Для него было шоком, что такая талантливая, красивая женщина в самом расцвете сил могла покинуть этот мир. О болезни Русланы Игоревны артисту было неизвестно.

«Я не знал, думаю, она делала все возможное для того, чтобы никто не знал, потому что человек сильный. Она не жаловалась, не спекулировала. Я, честно говоря, не знал, потому что у меня ощущение было, что человек просто в потрясающей форме, с потрясающей энергетикой <…> Очень самодостаточная, очень сильная женщина», — признался Мохов.

Ранее заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский заявил о печали в связи с уходом его коллеги по цеху. Он рассказал, что был в курсе ее тяжелого недуга, но также не знал название диагноза.

Артист отметил, что в феврале Руслана Игоревна упала в обморок прямо на сцене и неудачно приземлилась, сломав ногу. По мнению Садальского, это могло случиться из-за тяжелого заболевания, которым страдала звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главной трагедии в жизни Писанки.