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«Спасибо врагам»: Цискаридзе сообщил об отъезде из России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 425

Николай Цискаридзе уехал на отдых в Грузию

«Спасибо врагам»: Цискаридзе сообщил об отъезде из России

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Артист балета в своем признании подчеркнул: все запланированные дела он завершил.

Народный артист РФ Николай Цискаридзе внезапно для поклонников сообщил о своем отъезде из России. Признанием он поделился в своем Telegram-канале.

«Друзья! Наконец-то настало время отпусков. Экзамены сданы, гастроли проведены, дети в театры распределены. Это был тяжелый год, но мы все справились. Спасибо коллективу Академии, моим коллегам и даже врагам, которые заставляют еще больше думать и развиваться», — написал артист балета.

Telegram / tsiskaridzenews

В подтверждение слов артист опубликовал фото. На нем Цискаридзе позирует на фоне морских просторов, взобравшись на огромный пень. Оказалось, отдыхать танцовщик отправился в Грузию. Компанию ему составила сестра Вероника.

К слову, если артист всем дал понять — поездка была запланирована и скрытого подтекста в ней никакого нет, он скоро вернется на родину, то когда домой вернутся Алла Пугачева и Максим Галкин, так и остается под большим вопросом. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что примадонна втайне ото всех приезжала в Москву, но не надолго.

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