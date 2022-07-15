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Стало известно о тайном возвращении Пугачевой в Москву без Галкина

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 349

Журналист Антон Беккужев сообщил о приезде Аллы Пугачевой в Москву

Стало известно о тайном возвращении Пугачевой в Москву без Галкина

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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В отличие от мужа примадонна с начала специальной военной операции держалась особняком и не вступала в политические дискуссии. И признавалась — она все-таки вернется на родину, но к началу осени.

Недавно переехавшая из Израиля в Латвию Алла Пугачева по дороге в Юрмалу заезжала в Москву. Об этом сообщил журналист Антон Беккужев.

По его словам, Примадонна перед окончательным возвращением на родину может пытаться прозондировать почву. Ведь за последние месяцы она не раз слышала призывы в свой адрес больше никогда не приезжать в Россию.

«Я не исключаю, что Примадонна приехала в Юрмалу без Максима Галкина. Ранее Пугачева говорила, что не собирается засиживаться в Израиле, она хотела прилететь и в Россию, могла заехать и в Юрмалу. Мало того, мои знакомые говорили, что на днях видели Пугачеву в Москве», — цитирует Беккужева Woman.ru.

Для чего и зачем на самом деле приезжала певица, неизвестно. Возможно, чтобы окончательно вернуться в Россию. Но понятно одно — отмолчаться на родине, сделав вид, будто и не было этих месяцев, уже не получится!

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Вскоре после начала специальной военной операции России Пугачева вместе с мужем в спешке покинули родину. Обосноваться они решили в Израиле. Поначалу о своем отъезде оба молчали, но позже Примадонна решила выйти на связь с поклонниками и объясниться. Причиной она назвала лечение, которое внезапно совпало со спецоперацией.

Пока Пугачева якобы поправляла здоровье, ее муж юморист негативно высказывался в адрес родины и соотечественников. А после решил устроить гастрольный тур по городам Израиля, где продолжил осуждать действия России. Российские поклонники в стороне не остались и пожелали ему и его жене больше никогда не приезжать домой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, действительно ли на Максима Галкина завели уголовное дело.

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