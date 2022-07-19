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В Финляндию прибыл ракетный эсминец ВМС США

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24

В порт Хельсинки зашел американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke

В Финляндию прибыл ракетный эсминец ВМС США

Фото: Toms Kalnins / ТАСС

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Страна сейчас проходит процесс ратификации заявки на вступление в НАТО.

В порт финской столицы Хельсинки зашел американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke. Об этом сообщает посольство США в Финляндии.

«С возвращением USS Arleigh Burke! Еще одна демонстрация нашей приверженности работе вместе с нашим будущим союзником по НАТО», — говорится сообщении дипмиссии в Twitter.

Судно уже было в Хельсинки в ноябре 2021 года.

Twitter / usembfinland

Финляндия вместе с Швецией сейчас проходит процесс ратификации заявки на вступление в НАТО. На данный момент заявки ратифицировали 15 стран из 30.

5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии были подписаны протоколы о присоединении этих стран к альянсу. После этого была начата процедура ратификации протоколов тридцатью странами-членами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин пообещал зеркальный ответ на размещение вооружений НАТО в Финляндии и Швеции.

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