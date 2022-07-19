Путин: отношения России с Ираном развиваются хорошими темпами

Президент РФ Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Ираном развиваются хорошими темпами. Такую оценку глава государства дал взаимодействию во время встречи с иранским лидером Ибрахимом Раиси в Тегеране.

«Наши отношения развиваются хорошими темпами», — подчеркнул он.

Также глава необъятной отметил укрепление отношений между странами по направлениям международной безопасности, товарооборота. Отдельно Владимир Путин подчеркнул существенный вклад сторон в урегулирование ситуации в Сирии.

Российский лидер прибыл с рабочим визитом в Тегеран для участия в саммите Астанинского формата. В расписании Путина также стоят отдельные встречи с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Песков раскрыл темы переговоров Путина с президентами Ирана и Турции.