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Путин: отношения России с Ираном развиваются хорошими темпами

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 15

Президент РФ встретился с лидером зарубежного государства для обсуждения вопросов международной безопасности.

Фото, видео: Савостьянов Сергей /ТАСС ; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Ираном развиваются хорошими темпами. Такую оценку глава государства дал взаимодействию во время встречи с иранским лидером Ибрахимом Раиси в Тегеране.

«Наши отношения развиваются хорошими темпами», — подчеркнул он.

Также глава необъятной отметил укрепление отношений между странами по направлениям международной безопасности, товарооборота. Отдельно Владимир Путин подчеркнул существенный вклад сторон в урегулирование ситуации в Сирии.

Российский лидер прибыл с рабочим визитом в Тегеран для участия в саммите Астанинского формата. В расписании Путина также стоят отдельные встречи с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Песков раскрыл темы переговоров Путина с президентами Ирана и Турции.

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