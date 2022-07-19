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В ГИБДД напомнили о штрафах за использование телефонов

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 19

Написание сообщений и разговоры за рулем подвергает опасности не только хозяина смартфона, но и других участников движения.

В ГИБДД напомнили о штрафах за использование телефонов

Фото: www.globallookpress.com / Melissa Erichsen / dpa

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В Москве будут штрафовать на 1500 рублей водителей, использующих телефоны во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

«Ответственность за нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства, предусмотрена статьей 12.36.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

Важно помнить, что использование телефона отвлекает водителя от управления автомобилем и подвергает других участников движения большой, смертельной опасности.

Штрафы будут применяться к водителям держащих телефон в руках, набирающих СМС или голосовое сообщение во время движения. Перед выписыванием штрафа сотрудник ГИБДД должен будет изучить серию снимков, которые получены с комплекса фотовидеофиксации.

Также в ведомстве подчеркнули, что собранные доказательства не могут иметь заранее установленную силу, поэтому в случае несогласия с постановлением автомобилист может обжаловать приговор в течение десяти суток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что появилось видео жесткого ДТП на МКАД.

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