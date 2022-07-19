Дептранс опубликовал видео момента аварии на МКАД с участием четырех автомобилей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; Дептранс

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Водителя одного из автомобилей от столкновения отбросило на другой конец дороги.

В столице на внутренней стороне МКАДА столкнулись четыре автомобиля. Страшное ДТП произошло примерно в пять утра. Водитель газели остановился на четвертой полосе, чтобы устранить поломку. В этот момент перед ним встает легковой автомобиль. Остановился ли он помочь или тоже «заглох» — неизвестно.

После ситуация разворачивается, как в популярном триллере «Пункт назначения». Владелец газели открывает дверь и выходит из машины на проезжую часть, чтобы разобраться с неисправностями. В этот самый момент легковой автомобиль на скорости «таранит» газель. Водитель первой машины в этой очереди за секунду до столкновения хотел открыть дверь и выйти — но этой же дверью ударная волна кидает его обратно, внутрь салона.

Сразу после тарана третьей машиной, следующая за ней газель пытается увернуться от столкновения, но влетает в это месиво. Одна из машин взрывается пламенем, а самое страшное происходит с мужчиной на дороге. В момент удара его сначала сбивает собственное авто, а после газель буквально катапультирует пострадавшего в воздух. Мужчина пролетел по асфальту несколько метров. При таком падении выжить было невозможно — водитель скончался на месте.

Как сообщил 5-tv.ru источник из МВД города Москвы, данные пока предварительны. Возможно, в аварии столкнулось больше машин, пострадало больше людей. На место ДТП прибыли оперативные службы, а на трех полосах из пяти приостановлено движение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Башкирии нетрезвый любитель гонок насмерть сбил четырех девушек.

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