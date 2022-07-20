Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Большие специалисты в области нетрадиционных отношений»: Путин подколол власти Европы

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 562

Путин: Европа пренебрегла традиционной энергией и пытается переложить ошибки на «Газпром»

Фото, видео: Сергей Савостьянов / ТАСС, 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

По словам российского лидера, Европа сделала ставку на нетрадиционные виды энергии, но просчиталась.

Президент России Владимир Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией. По его словам, они являются специалистами в нетрадиционности и сделали ставку на альтернативные источники. Об этом он заявил по итогам встречи астанинской «тройки», которая прошла во вторник в столице Ирана.

«Я уже об этом много раз говорил, не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений. Вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и все», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Виктора Синеока.

Глава государства акцентировал внимание, что российская компания «Газпром» всегда выполняла и будет выполнять свои обязательства по поставкам газа. Путин добавил, что Запад пытается переложить вину на «Газпром», игнорируя свои ошибки в сфере энергетики.

По словам Путина, цены на энергоносители поползли вверх именно из-за политики Запада. Кроме того, цены на нефть взлетят до небес в случае введения ограничений на ее поставки из России. Российский лидер добавил, что Запад в этом случае наступает «на те же самые грабли, что и с поставками российского газа. Также Путин считает, что все европейцы только проиграли из-за своих действий, в том числе из-за санкций по газопроводу «Ямал-Европа».

Как ранее писал 5-tv.ru, Владимир Путин сегодня в Тегеране встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры государств обсудили двустороннюю повестку, затронули ситуацию с вывозом зерна.

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
55.44
-1.12 56.45
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 19 июля

Последние новости

1:55
Путин оценил шансы на встречу с Зеленским
1:43
Зепюр Брутян публично призналась в чувствах к Прилучному
1:27
Уникальная экспедиция: детей отвезли на Северный полюс
1:10
«Большие специалисты в области нетрадиционных отношений»: Путин подколол власти Европы
0:55
Сын Шепелева и Фриске произвел фурор виртуозной игрой на электрогитаре
0:40
«Я влюбился»: Сергей Лазарев рассказал, куда уезжал на неделю

Сейчас читают

Эндокринолог Поляков назвал продукты, помогающие печени
Вечный сон под охраной: на могиле Юры Шатунова заметили странности
Месяцы без секса: как без молодого мужа справляется с плотскими желаниями 73-летняя Пугачева
К каким зубным врачам нельзя ходить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год