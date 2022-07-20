«Большие специалисты в области нетрадиционных отношений»: Путин подколол власти Европы
Путин: Европа пренебрегла традиционной энергией и пытается переложить ошибки на «Газпром»
Фото, видео: Сергей Савостьянов / ТАСС, 5-tv.ru
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По словам российского лидера, Европа сделала ставку на нетрадиционные виды энергии, но просчиталась.
Президент России Владимир Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией. По его словам, они являются специалистами в нетрадиционности и сделали ставку на альтернативные источники. Об этом он заявил по итогам встречи астанинской «тройки», которая прошла во вторник в столице Ирана.
«Я уже об этом много раз говорил, не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений. Вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и все», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Виктора Синеока.
Глава государства акцентировал внимание, что российская компания «Газпром» всегда выполняла и будет выполнять свои обязательства по поставкам газа. Путин добавил, что Запад пытается переложить вину на «Газпром», игнорируя свои ошибки в сфере энергетики.
По словам Путина, цены на энергоносители поползли вверх именно из-за политики Запада. Кроме того, цены на нефть взлетят до небес в случае введения ограничений на ее поставки из России. Российский лидер добавил, что Запад в этом случае наступает «на те же самые грабли, что и с поставками российского газа. Также Путин считает, что все европейцы только проиграли из-за своих действий, в том числе из-за санкций по газопроводу «Ямал-Европа».
Как ранее писал 5-tv.ru, Владимир Путин сегодня в Тегеране встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры государств обсудили двустороннюю повестку, затронули ситуацию с вывозом зерна.
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