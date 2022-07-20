«Большие специалисты в области нетрадиционных отношений»: Путин подколол власти Европы

По словам российского лидера, Европа сделала ставку на нетрадиционные виды энергии, но просчиталась.

Президент России Владимир Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией. По его словам, они являются специалистами в нетрадиционности и сделали ставку на альтернативные источники. Об этом он заявил по итогам встречи астанинской «тройки», которая прошла во вторник в столице Ирана.

«Я уже об этом много раз говорил, не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений. Вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и все», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Виктора Синеока.

Глава государства акцентировал внимание, что российская компания «Газпром» всегда выполняла и будет выполнять свои обязательства по поставкам газа. Путин добавил, что Запад пытается переложить вину на «Газпром», игнорируя свои ошибки в сфере энергетики.

По словам Путина, цены на энергоносители поползли вверх именно из-за политики Запада. Кроме того, цены на нефть взлетят до небес в случае введения ограничений на ее поставки из России. Российский лидер добавил, что Запад в этом случае наступает «на те же самые грабли, что и с поставками российского газа. Также Путин считает, что все европейцы только проиграли из-за своих действий, в том числе из-за санкций по газопроводу «Ямал-Европа».

Как ранее писал 5-tv.ru, Владимир Путин сегодня в Тегеране встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры государств обсудили двустороннюю повестку, затронули ситуацию с вывозом зерна.