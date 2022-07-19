Путин начал переговоры с Эрдоганом в Тегеране

Встреча президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом стартовала в Тегеране. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что лидеры государств обсудят вопросы двусторонней повестки. Кроме того, они могут затронуть ситуацию с вывозом зерна. После этого начнется трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции. На повестке — сирийский вопрос.

Ранее в этот день Путин прибыл в Тегеран для участия в трехсторонней встрече лидеров Астанинского процесса. Во время встречи с главой Ирана Ибрахимом Раиси президент РФ отметил, что отношения между Россией и Ираном развиваются хорошими темпами.

Также Путин отметил укрепление отношений между странами по направлениям международной безопасности, товарооборота. Отдельно Владимир Путин подчеркнул существенный вклад сторон в урегулирование ситуации в Сирии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Иране готовились к визиту Путина.