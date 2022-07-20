Лаской можно влюбить в себя даже тигра: китайский совет дня на среду, 20 июля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 20 июля?

Среда — относительно удачный день, судя по раскладу бацзы. Энергии благоприятны для эффективной работы и торговых сделок. Планируйте на среду покупку и продажу недвижимости, подписание контрактов и партнерских соглашений.

Предостережения дня связаны с желанием выиграть любой ценой. В среду энергии будут сводить все ситуации к балансу — перетянуть одеяло на себя будет критически сложно. Не торгуйтесь и не перегибайте палку! Благоприятны спокойное решение любых вопросов, взаимопонимание и отказ от «силовых» методов решения проблем.

Что приятно — в среду можно будет относительно просто решить проблемы во взаимоотношениях с людьми. Совет дня — при возникновении сложных межличностных ситуаций активизируйте эмпатию и попытайтесь представить себя на месте визави. Это упражнение на эмпатию рекомендуется практиковать как можно чаще.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.