Путин: санкции против РФ привели к росту цен на нефть и продовольственному кризису

Президент России Владимир Путин заявил, что санкции против РФ наносят ущерб самому Западу, а это сказывается на росте цен на нефть и вызывает продовольственный кризис в Европе. Об этом российский лидер сообщил на встрече с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи, которая прошла в Тегеране.

«Эти санкции наносят ущерб Западу, и в результате появляются такие проблемы, как рост цен на нефть, а также продовольственный кризис», — приводит слова главы государства EADaily.

Российский президент на встрече сообщил, что Россия и Иран разрабатывают новые методы использования национальных валют в отношениях между двумя странами. Также Путин отметил совместную борьбу двух стран против террористов Сирии и развитие военного сотрудничества.

Кроме того, они обсудили расширение НАТО на восток. Путин отметил, что некоторые европейские страны выступали против евро-атлантической интеграции Украины, но поменяли свою позицию под давлением США, что свидетельствует об отсутствии у них суверенитета и независимости.

Российский лидер назвал события на Украине большой трагедией. Однако он подчеркнул, что «поведение Запада не оставило другого выбора, кроме как отреагировать».

Как ранее писал 5-tv.ru, Владимир Путин заявил, что шансы на встречу с его украинским коллегой Владимиром Зеленским очень низкие. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам встречи астанинской «тройки», которая прошла во вторник в столице Ирана.