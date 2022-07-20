Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Поддержавшего Россию лидера группы «Грибы» Юрия Бардаша затравили на Украине

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 30

Музыкант был вынужден переехать в Россию, где и продолжает работать.

Поддержавшего Россию лидера группы «Грибы» Юрия Бардаша затравили на Украине

Фото: Instagram* / george.bardash

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Украинский музыкант, создатель групп «Грибы» и Quest Pistols Юрий Бардаш выпустил песню, в которой критикует украинские власти и активно выступает против притеснения всего русского на Украине. После этой композиции на певца началась настоящая охота. В итоге от артиста ушла жена и запретила общаться с собственным ребенком. Об этом рассказала журналистка Алена Жигалова.

Начиная с февраля, Бардаш находился в Грузии, так как в Киеве не приветствовали его позицию. Сейчас музыкант перебрался в Россию, где и продолжает работать.

«Повторяю, я знаю этих людей. Восемь лет росло кладбище детей. А мы все кружили, кружили, нам за это гонорары платили. С легкой руки шута кривого. Ну а правда, что здесь такого?», — говорится в песне.

Речь идет о том, что украинские артисты веселились и плясали, в то время как в Донбассе происходили убийства, пишет dni.ru.

Это не единственная песня Бардаша, в которой он критикует киевские власти. В другой своей композиции он обращается к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и говорит, что по его лицу видно, что он болен.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля текущего года. Главная ее цель — защитить жителей региона, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Как ранее писал 5-tv.ru, украинский коллега певицы Веры Брежневой Иван Леньо не верит в ее помощь ВСУ в контексте спецоперации России по защите Донбасса. Он публично заявил, что не знает никаких свидетельств поддержки артистки, направленной на родину, кроме слухов и пары постов в социальных сетях. Поэтому музыкант сомневается в намерениях исполнительницы и считает, то ей лучше продолжать «петь песенки» для россиян, как она делала раньше.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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