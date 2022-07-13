Украинские коллеги не верят в помощь Брежневой ВСУ: «Сиди в России и пой песенки»

Музыкант Иван Леньо заявил, что лучше вообще не поддерживать Киев, чем делать это со стеснением, как экс-солистка «ВИА Гры».

Украинский коллега певицы Веры Брежневой Иван Ленью не верит в ее помощь ВСУ в контексте спецоперации РФ по защите Донбасса. Он публично заявил, что не знает никаких свидетельств поддержки артистки, направленной на родину, кроме слухов и пары постов в социальных сетях. Поэтому музыкант сомневается в намерениях исполнительницы и считает, что ей лучше продолжать «петь песенки» для россиян, как она делала раньше.

Звезды Украины, которые до спецоперации выступали и зарабатывали в РФ, а потом вдруг стали патриотами родины, вызывают возмущение Леньо. Впрочем, подобную позицию нередко обсуждают и граждане России, ведь артисты забыли о миллионных сборах с фанатов, когда объявили их кремлевскими агрессорами, прокляли и распрощались навсегда. Иван Леньо в свою очередь отметил — его коллеги не задумывались о «вреде», который наносят Киеву своими гастролями в РФ.

«Я хочу лично узнать, какую бригаду она (Брежнева. — Прим. ред.) финансировала. Фотографии у окрашенного автомобиля еще не означают, что этот человек его купил. Я не знаю Брежневу, не знаю этих бригад и не знаю, что она туда купила. На ее странице есть эта информация? Нет. Ну и все, до свидания. Значит, ты стесняешься, Вера Брежнева, своей помощи ВСУ. Это еще хуже. Лучше не помогай. Сиди в России и пой песенки», — цитирует музыканта Украина.ру.

Музыкант Иван Леньо считает, что Вера Брежнева стесняется своей помощи ВСУ. Фото: www.globallookpress.com / Evgen Kotenko

Несмотря на все труды и работу в гуманитарных организациях в Польше исполнительница не удостоилась признания Леньо. По его мнению, даже если певица действительно поддерживала или поддерживает сейчас украинскую армию, ее помощи — грош цена. Все свои красивые жесты, добавил музыкант, Брежнева обесценила выступлениями в «стране-агрессоре».

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения на границах с Украиной и ряда артобстрелов по мирным городам со стороны ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал целями военного присутствия в Незалежной денацификацию и демилитаризацию киевского режима, который угнетает население ЛДНР последние восемь лет. Призывы к урегулированию вооруженного конфликта украинская сторона проигнорировала.

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