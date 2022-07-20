Мужчина два года подкармливал животное, но войти в доверие к дикому зверю так и не удалось.

В Ноябрьске медведь загрыз приручившего его человека

Фото: www.globallookpress.com / Martin Siepmann / imageBROKER.com

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Жуткая история со смертельным концом произошла в Ямало-Ненецком автономном округе. Там, в городе Ноябрьске, в десяти километрах от озера «Светлое», от нападения медведя скончался местный житель. Он вместе со своим­­ приятелем подкармливал медвежонка на территории лесотундры. Между животным и людьми сложились настолько доверительные отношения, что зверь регулярно заходил к мужчинам в гости за едой, как к своим друзьям.

Но выросший медведь отплатил добрым хозяевам совсем не той монетой. Так, по информации Следственного комитета РФ по региону, накануне животное внезапно напало на одного из мужчин, который хотел накормить лохматого друга. От разъяренного зверя отбиться ему не удалось, и он скончался на месте от полученных травм.

Второй мужчина, ставший очевидцем ЧП, успел скрыться в домике. Но животное это не остановило. Как в сюжете страшной сказки, оно пыталось проникнуть в избушку, повредив дверь и укусив его. Однако ему удалось расправиться с медведем при помощи топора. При этом раненый зверь умудрился еще раз вернуться на место трагедии, правда, там уже оказались сотрудники полиции, которые помогли ликвидировать животное.

Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка. По ее завершению будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Сахалине голодные медведи вломились в подсобку вахтовиков и съели все консервы.

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