Голодные медведи вломились в подсобку вахтавиков на Сахалине и съели все консервы

После инцидента рабочие попросили охрану: животных жалко, но риск оказаться съеденным никто не отменял.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru

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Вахтовики из села Охотское на Сахалине стали героями сказки про трех медведей. К ним повадилась ходить на обед медведица с детьми.

Сначала хищники просто гуляли по территории, где расположена морская система связи при бедствии. Но прошлой ночью осмелели — пошли ва-банк и вломились в подсобку. В итоге опрокинули и опустошили холодильник, а потом уничтожили запас консервов с полок.

Вахтовики сообщили о произошедшем по номеру 112, теперь по ночам их будут охранять.

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