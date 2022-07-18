Голодные медведи вломились в подсобку вахтавиков на Сахалине и съели все консервы

Вахтовики из села Охотское на Сахалине стали героями сказки про трех медведей. К ним повадилась ходить на обед медведица с детьми.

Сначала хищники просто гуляли по территории, где расположена морская система связи при бедствии. Но прошлой ночью осмелели — пошли ва-банк и вломились в подсобку. В итоге опрокинули и опустошили холодильник, а потом уничтожили запас консервов с полок.

Вахтовики сообщили о произошедшем по номеру 112, теперь по ночам их будут охранять.