Ученые из Японии заявили о негативном влиянии невесомости на нервы людей

Как состояние невесомости влияет на мышцы и нервы людей?

Фото: Depositphotos / cookelma

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Ученые проанализировали компьютерные модели человека и грызуна, чтобы проверить реальность негативных последствий.

Команда ученых японского института Досися выяснила как нервно-мышечная система людей меняется в невесомости. Исследование опубликовано журналом Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

Анализ проводился на компьютерных моделях людей и грызунов. В результате специалисты узнали, что невесомость способна подавлять активность спинных мышц, на которых держится позвоночник человека. Вследствие этого происходит ремоделирование саркомеров (базовая сократительная единица поперечнополосатых мышц), уменьшение их количества и снижение силы спины.

Кроме того, невесомость влияет и на нервы. В частности, ухудшаются функции мозга, что приводит к проблемам с ходьбой. До этого, стало известно, о негативном влиянии космических полетов на кости человека.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему обычные раны и переломы приводят к смерти.

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