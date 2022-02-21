Организм убивает сам себя: почему обычные раны и переломы приводят к смерти

Разве можно себе представить, что обыкновенная рана на коленке или открытый перелом руки обернется смертельными последствиями? Конечно, нет, думает большинство. И сильно ошибается.

Оказывается, организм человека устроен таким образом, что при определенных обстоятельствах натурально сам себя убивает. Как это происходит и можно ли предупредить трагедию — в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед высшей категории Александр Кравцов.

Опасные микробы

Инфекционное поражение скелета — именно так называется проблема, возникающая как следствие травматизации. Ни для кого не секрет, что в окружающей среде обитает масса микробов. Речь идет, в частности, о стафилококках, стрептококках и других болезнетворных бактериях. Попадая в организм через рану или травму, они незамедлительно начинают плодиться и захватывать новые территории, попутно причиняя вред новому «хозяину».

Читайте также Полипы и опухоли: О какой смертельной опасности может говорить кровь из носа

Если инфекции не удалось «пустить корни», переживать фактически не о чем. Но если же она осела на костях — требуется немедленное вмешательство медиков.

«Это гнойная костная рана. Хирурги с этим сталкиваются ежедневно и имеют огромный опыт лечения таких состояний», — заявил Кравцов.

При этом он добавил, что в отдельных случаях течение болезни значительно усугубляется. Связано это с отсутствием иммунитета у пациента и формированием эндогенной инфекции. То есть в ситуациях, когда человека убивают не те микробы, что попали в рану извне, а те, что находились в организме и раньше работали на созидание, но вдруг стали все разрушать.

«По какой причине нарушается иммунитет? Это может быть перенесенная тяжелая болезнь, недоедание, вич-инфекция. Обычно микроб уничтожается нашими защитными силами, но здесь он может осесть в кости и начать там развиваться. Это состояние называется остеомиелит. При нем и кости, и костный мозг поражаются одновременно», — пояснил врач.

Спасти возможно?

Александр Кравцов отметил, что при инфекционном поражении скелета пациент испытывает жуткие боли. Вследствие этого заболевания значительно поражаются костные ткани, возникают тяжелейшие гнойные воспаления, нарушается работа всех внутренних органов и тканей. Если в короткие сроки не помочь больному — он погибнет. Но и тут есть свои нюансы.

Медик отмечает, что обыкновенная терапия при инфекционном поражении скелета бессильна. Человеку не помогут даже самые сильные антибиотики. Единственный выход из затруднительного положения — операция.

Читайте также Как определить развитие рака по пальцам на руках

«Это очень тяжелое заболевание. Нужно обязательно вскрывать, дренировать и иссекать очаги, которые подверглись поражению», — подчеркнул травматолог.

Он добавил, что в группу специфических инфекционных заболеваний, повышающих летальность, входят также сифилис, бруцеллез, туберкулез. Но в отличие от эндогенной инфекции, их реально вылечить в условиях стационара.

Кравцов отметил, что просто так остеомиелит, как и знакомый всем туберкулез, спонтанно не возникает. Зачастую возбудители этих заболеваний поражают большие массы людей в то время, когда условия для жизни весьма неблагоприятны. Так, например, вспышки указанных болезней фиксировались в периоды активных военных противостояний, голода, и даже во время перестройки.

Из этого следует вывод: чем хуже человек живет, тем больше вероятность, что он погибнет от страшной инфекции.

«Лечение пациентов с остеомиелитом — очень сложная задача. Нужно понять, почему это возникло, почему не стало у человека иммунитета. Также нужно экстренно помочь, убрать очаг поражения кости», — подытожил Александр Кравцов.

Сегодня решить такую проблему помогают врачи профильных центров. В стране их достаточное количество. Так, например, за помощью в Петербурге можно обратиться в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Вредена, Клинику имени Петра Великого или Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем опасны для здоровья бытовые кондиционеры.