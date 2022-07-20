Шахматный робот сломал пальцы подростку в Москве

Казалось бы, шахматы — тот вид спорта, в котором получить травму нереально. Но жизнь показала диаметрально противоположную вещь. В Москве шахматный робот сломал палец ребенку.

По данным 5-tv.ru, пострадавший получил перелом в результате попадания фаланги в сложную конструкцию шахматного робота. Также была получена ссадина.

По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал о дисквалификации российского шахматиста Сергея Карякина.