Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Шахматный робот сломал пальцы подростку в Москве

Фото: Depositphotos / ViktoriaSapata

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Казалось бы, шахматы — тот вид спорта, в котором получить травму нереально. Но жизнь показала диаметрально противоположную вещь. В Москве шахматный робот сломал палец ребенку.

По данным 5-tv.ru, пострадавший получил перелом в результате попадания фаланги в сложную конструкцию шахматного робота. Также была получена ссадина.

По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал о дисквалификации российского шахматиста Сергея Карякина.

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