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Путин объяснил школьникам, как не допустить превращения в «ботаников»

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 45

Почему шахматисту полезно заниматься балетом? Глава государства дал подрастающему поколению мудрый совет.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv

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Школьникам можно не бояться превращения в «ботаников», если круг их интересов не ограничивается одной сферой. Такую формулу подрастающему поколению предложил президент России Владимир Путин, общаясь по видеосвязи с участниками конкурса «Большая перемена».

Таким образом глава государства ответил 13-летнему школьнику Максиму Алферову из Козельска. Мальчик рассказал главе государства, что раньше увлекался балетом, но сейчас на смену танцам приходят шахматы и программирование.

«Знаешь, что хотел бы посоветовать, хотя, наверное, лучше не советовать, ты сам разберешься, но вот какие мысли приходят в голову: ты не бросай бальные танцы, занимаясь программированием и шахматами, а это очень интересные сферы деятельности, не превращайся в ботаника, будь разносторонним человеком», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что любая активная деятельность обогащает человека, а многогранность в дальнейшем поможет на жизненном пути.

Президент готовится возглавить всероссийское движение детей и молодежи. В рамках инициативы с несовершеннолетними будет проводиться воспитательная работа и обучение по разным направлениям. Движение уже определило свою символику — флаги, эмблемы и гимн. Финансирование будет осуществляться за счет субсидий федерального бюджета.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие наставления Путин дал российским выпускникам.

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