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Путин подписал закон о создании всероссийского движения детей и молодежи

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Рустам Болотов
Рустам Болотов 34

Мнение детей является ключевым при создании движения.

Путин подписал закон о создании всероссийского движения детей и молодежи

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодежи. Соответствующий федеральный закон размещен на официальном сайте правовой информации.

Отныне с участниками движения планируется проведение воспитательных работ. Всей организацией досуга и воспитанием будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть родители.

Вступить в ряды движения могут несовершеннолетние школьники, учащиеся лицеев, гимназий, а также колледжей, техникумов и вузов.

Министерство просвещения Росси будет разрабатывать программы воспитательной работы. Весь порядок программ обучения будет курироваться также этим ведомством.

Движение уже приобрело свою символику — флаги, эмблемы и гимн. Также есть возможность открытия филиалов за рубежом. Финансирование будет осуществляться за счет субсидий федерального бюджета.

По мнению лидера страны, главной задачей в этом вопросе является создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям. Ключевое значение имеет мнение самих детей и их предложения при создании движения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин подписал указ о создании Фонда пенсионного и социального страхования.

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