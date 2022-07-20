Незадолго до смерти Руслана Писанка пережила гибель родного человека

Украинская актриса Руслана Писанка скончалась на 57-м году жизни. По сообщению телеканала ТСН, в Германии у нее диагностировали тяжелую болезнь. В последнее время фанаты волновались за актрису, поскольку она не раз теряла сознание прямо на сцене. Звезда заверяла, что все нормально. Но люди продолжали подозревать неладное. Скоропостижная кончина селебрити была очень неожиданной. Сегодня есть версия, что подкосить здоровье могла личная трагедия.

На здоровье Русланы Игоревны, предположительно, сказался отчасти уход ее матери, которой не стало в июне. По мнению друзей, бешеный ритм жизни и глубокое эмоциональное потрясение несомненно сыграло роль в печальном финале.

По поводу ухода Писанки уже высказались некоторые коллеги по цеху. В частности, об этом написал актер Оскар Кучера в социальных сетях.

«Умерла моя приятельница, украинская актриса Руслана Писанка. Ей было всего 56 лет. Она скончалась в Германии после тяжелой болезни. Царствие Небесное…» — написал шоумен.

Помимо этого, друзья соболезнуют мужу звезды Игорю Исакову. Телеведущая приобрела известность благодаря прогнозам погоды, а также проектам России и Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о мнении журналиста Новоженова по поводу смерти Русланы Писанки.